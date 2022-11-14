لافروف ينفي تقرير أسوشيتد برس عن نقله إلى المستشفى

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (الاثنين 14-11-2022) تقرير وكالة أسوشيتيد برس عن نقله إلى مستشفى بسبب حالة مرضية تتعلق بالقلب، ووبخ الصحفيين الغربيين لما وصفها بأنها تقارير كاذبة.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مسؤولين إندونيسيين قولهم إن لافروف نقل إلى المستشفى بعد وصوله إلى جزيرة بالي لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “هذا بالطبع ذروة التزييف”.

ونشرت زاخاروفا مقطع فيديو للافروف، وزير خارجية الرئيس فلاديمير بوتين منذ عام 2004، جالسا في الهواء الطلق في فناء مرتديا سروالا قصيرا ويقرأ وثائق.

وردا على سؤال حول التقرير، قال لافروف إن الصحفيين الغربيين يكتبون كذبا على مدى عشر سنوات أن بوتين مريض.

وأضاف لافروف (72 عاما) بابتسامة ساخرة “هذا نوع من الألعاب ليس بجديد في الساحة السياسية.

“الصحفيون الغربيون بحاجة إلى أن يكونوا أكثر صدقا، عليهم أن يكتبوا الحقيقة”.

وقال حاكم بالي إن لافروف بصحة جيدة وكان في المستشفى لإجراء فحص طبي.