لافروف ينفي مزاعم قطع إمدادات الغاز عن بريطانيا

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن روسيا أوقفت إمدادات الغاز عن بريطانيا.

وقال لافروف إن الغرب في الوقت الراهن يفتقر لوجود ساسة قادرين على الحديث على أساس الحقائق، فهم لا يعترفون بها ويشوهونها.

وقال الوزير الروسي خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني بثته قناة “روسيا ــ 1: “هذا لم يصدر عن رئيس الوزراء البريطاني سوناك فحسب، بل صدر أيضا عن المستشار الألماني أولاف شولتس.. إن خروج هذا الكلام من فم شولتس شيء فظيع ولا يمكن تخيله. لقد فجر الأمريكيون خطوط أنابيب غاز “السيل الشمالي”، التي كان يراد منها أن تضمن المزيد من الرخاء والازدهار لألمانيا، والآن ما هي حال الاقتصاد الألماني؟.. لا بد أنكم تعرفون”.

وزعم سوناك في وقت سابق أن قطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإمدادات الغاز عن بريطانيا كان له تأثير مدمر على حياة الناس، وهدد أمن الطاقة في البلاد.

وتايع لافروف: “يقولون إن روسيا قطعت الغاز، دون أن يحمر وجه أحدهم خجلا .. هذا أكثر ما يبعث على الأسى. هذا يعني أن لم يعد لدى الغرب في الوقت الراهن ساسة قادرون على التحدث على أساس براغماتي يستند للحقائق”.

وأضاف: “هم لا يعترفون بهذه الحقائق، ويشوهونها، ويعملون ما بوسعهم لأخذ مواطنيهم وناخبيهم نحو مسار مسدود وكارثي لأوروبا”.

ومعروف أن الغرب قرر وقف استيراد الغاز الروسي في إطار العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا،. كما أن الغرب، حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، لم يكن يخفي خططه بتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.