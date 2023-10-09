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لافروف: سنعمل مع الجامعة العربية على "وقف إراقة الدماء" في إسرائيل وغزة

منذ 27 دقيقة
لافروف وأبو الغيط

لافروف وأبو الغيط

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شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين، خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في موسكو على أن روسيا والجامعة ستعملان على “وقف إراقة الدماء” في إسرائيل وغزة.

وقال وزير الخارجية الروسي “إنني واثق من أن روسيا والجامعة العربية (ستعملان) أولا لوقف إراقة الدماء” بالتعاون مع الدول التي تريد “سلاما دائما في الشرق الأوسط”.

واعتبر “من الضروري ليس فقط وقف القتال وحل مشكلة المدنيين” بل أيضا “تحديد السبب وراء عدم إمكانية حل المشكلة (الإسرائيلية-الفلسطينية)”.

بدوره دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى إيجاد “حل عادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني” وإيجاد “آفاق سياسية”.

وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية ترفض العنف “من الجانبين”.

ويتواصل القتال الاثنين بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حركة حماس في محيط قطاع غزة في اليوم الثالث للعملية العسكرية المباغتة التي شنّتها الحركة وخلّفت أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين ودفعت أكثر من 120 ألفا للنزوح في القطاع المحاصر.

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