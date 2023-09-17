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لامبيدوزا تفيض بالمهاجرين.. ومسؤولة أوروبيّة تدعو دول الاتّحاد لاستضافتهم

منذ ساعة واحدة
توقيف مهاجرين في بريطانيا- أرشيفية

توقيف مهاجرين في بريطانيا- أرشيفية

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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة اللاجئين، وذلك خلال زيارة إلى جزيرة لامبيدوزا رافقتها فيها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقالت فون دير لاين: “الهجرة غير القانونية تمثل تحديًا يحتاج إلى رد أوروبي، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستضافة بعض من آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية”.

وتقع جزيرة لامبيدوزا على بعد أقل من 150 كيلومترًا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط أملًا في الوصول إلى أوروبا.

وخلال فصل الصيف من كل عام، يعبر عشرات الآلاف من المهاجرين البحر على متن قوارب تكون متهالكة في كثير من الأحيان في عمليات محفوفة بالمخاطر، وقضى فيها أكثر من ألفَي شخص منذ يناير.

غير أنّ لامبيدوزا لم تشهد ضغطًا بهذا القدر من ذي قبل، مع وصول معظم المهاجرين إلى إيطاليا منذ الإثنين، والبالغ عددهم 11 ألفًا إليها، وفق وزارة الداخلية. وجعل ذلك مركز الاستقبال الذي يديره الصليب الأحمر الإيطالي والذي يتسع لـ400 شخص، عاجزًا عن استضافة المزيد.

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