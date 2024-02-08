الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لانتهاك سقف سعر النفط الروسي.. أمريكا تفرض عقوبات على ثلاثة كيانات وناقلة نفط

منذ 16 ثانية
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس إنها فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات مقرها الإمارات وناقلة نفط مسجلة في ليبيريا لانتهاكها جميعا حدا أقصى يفرضه ائتلاف دول غربية على سعر النفط الروسي.

وقالت الخزانة أيضا إنها اتخذت خطوات لحظر استيراد فئات معينة من الألماس الذي يجرى تعدينه في روسيا، وهي خطوة أخرى تهدف إلى حرمان موسكو من العوائد عقب غزوها لأوكرانيا في 2022.

وذكرت الوزارة في بيان أنها فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات مقرها الإمارات، وهي زينيت سابلاي اند تريدنج، وتالاسا شيبينج، وأويل تانكرز إس.سي.إف مانيجمينت، بالإضافة إلى ناقلة النفط إن.إس ليدر المسجلة في ليبيريا.

وتجمد العقوبات أي أصول للمستهدفين بالعقوبات في الولايات المتحدة وتحظر على الأمريكيين بشكل عام التعامل معهم.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية “تحرك اليوم ضد السفن التي تنتهك سقف الأسعار المفروض على النفط الروسي ينبغي أن يمثل تحذيرا مستمرا من أننا نستطيع ملاحقة، وسنظل نلاحق، انتهاكات السقف السعري”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ستاندرد اند بورز يحوم قرب 5000 نقطة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هيومن رايتس ووتش: ما يزيد عن 8000 قتيل في الحصار الروسي لماريوبول الأوكرانية في 2022
غزة تحت النار
بعد عرقلتهم موكب بايدن.. اعتقال 100 ناشط يهودي في نيويورك

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!