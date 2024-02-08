لانتهاك سقف سعر النفط الروسي.. أمريكا تفرض عقوبات على ثلاثة كيانات وناقلة نفط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس إنها فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات مقرها الإمارات وناقلة نفط مسجلة في ليبيريا لانتهاكها جميعا حدا أقصى يفرضه ائتلاف دول غربية على سعر النفط الروسي.

وقالت الخزانة أيضا إنها اتخذت خطوات لحظر استيراد فئات معينة من الألماس الذي يجرى تعدينه في روسيا، وهي خطوة أخرى تهدف إلى حرمان موسكو من العوائد عقب غزوها لأوكرانيا في 2022.

وذكرت الوزارة في بيان أنها فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات مقرها الإمارات، وهي زينيت سابلاي اند تريدنج، وتالاسا شيبينج، وأويل تانكرز إس.سي.إف مانيجمينت، بالإضافة إلى ناقلة النفط إن.إس ليدر المسجلة في ليبيريا.

وتجمد العقوبات أي أصول للمستهدفين بالعقوبات في الولايات المتحدة وتحظر على الأمريكيين بشكل عام التعامل معهم.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية “تحرك اليوم ضد السفن التي تنتهك سقف الأسعار المفروض على النفط الروسي ينبغي أن يمثل تحذيرا مستمرا من أننا نستطيع ملاحقة، وسنظل نلاحق، انتهاكات السقف السعري”.