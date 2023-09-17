لانسحاب القوات التركية من سوريا.. "اقتراح إيرانيّ" على الطاولة!

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أنّ بلاده اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.

وأوضح عبد اللهيان: “اقترحنا أن تلتزم تركيا أولًا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيًا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد”.

وأكد عبد اللهيان أنّ “إيران وروسيا ستكونان ضامنتين في هذا الاتفاق”.

يأتي ذلك في وقت استهدفت غارة جوية تركية جديدة، يوم أمس السبت، سيارتين لمجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأميركي في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية.

فيما أفادت “سبوتنيك” نقلاً عن مصادر محلية في ريف حلب، أنّ مجموعة من مسلحي “قسد” بينهم 3 من مقاتلات ما يسمى “وحدات حماية المرأة” (YPJ)، الجناح النسائي لقوات “قسد” الموالية للجيش الأميركي قُتلوا، يوم الجمعة الماضي، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب.