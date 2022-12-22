"لا أساس لها".. كوريا الشمالية تنفي تقارير عن تقديمها ذخائر لروسيا

نفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية تقارير أفادت بأنها قدمت ذخائر لروسيا، ووصفتها بأنها “لا أساس لها”، ونددت بالولايات المتحدة لتزويدها أوكرانيا بأسلحة فتاكة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية في وقت سابق أن كوريا الشمالية شحنت ذخائر، تشمل قذائف مدفعية، إلى روسيا بواسطة السكك الحديدية الشهر الماضي. وأكد البيت الأبيض اليوم الخميس أن بيونجيانج سلمت شحنة أسلحة أولية لشركة عسكرية روسية خاصة.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (الخميس 22-12-2022) “التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قدمت ذخائر لروسيا هو أبشع هراء ولا يستحق أي تعليق أو تفسير”، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

ووفقا للبيت الأبيض، استلمت شركة عسكرية روسية خاصة هي مجموعة فاجنر، شحنة صواريخ وقذائف لقوات المشاة من كوريا الشمالية للمساعدة في تعزيز القوات الروسية في أوكرانيا.

ونفى يفجيني بريجوجين، مالك فاجنر، ذلك ووصفه بأنه “ثرثرة وتكهنات”.

وقال المتحدث باسم كوريا الشمالية إن “جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم تغير موقفها القائم على المبادئ إزاء قضية ‘صفقات الأسلحة’… مع روسيا والتي لم تحدث قط”.

وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي “تتسبب في إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا من خلال إمدادها بأنواع مختلفة من الأسلحة الفتاكة”.

وفي بيان منفصل، انتقدت وزارة الخارجية في بيونجيانج محاولة واشنطن إصدار بيان رئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث في البيان إن كوريا الشمالية “حذرت بالفعل وبوضوح من أن هذه المحاولة الحمقاء من جانب الولايات المتحدة قد تؤدي إلى نتيجة غير مرغوب فيها”، واصفا الخطوة بأنها “تصرف شديد الخطورة” يتعين على بيونجيانج “مواجهته بالأفعال”.

واختبرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من الصواريخ هذا العام، من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات مصمم لبلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة، في تحد للعقوبات الدولية.