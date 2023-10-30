"لا أشعر بالأمان أثناء اللعب".. سبالينكا تنتقد اتحاد اللاعبات المحترفات

أشارت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى على العالم إلى أنها لا تشعر بالأمان أثناء اللعب في ملاعب التنس المشيدة حديثا في كانكون بالمكسيك، حيث انطلقت البطولة الختامية لموسم تنس السيدات أمس الأحد، وألقت باللوم بشكل مباشر على اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وأضافت سبالينكا في منشور عبر إنستجرام ليل الأحد بعد فوزها على ماريا ساكاري 6-صفر و6-1 في اليوم الأول من دور المجموعات “أنا سعيدة لأنني تمكنت من الحفاظ على تركيزي الليلة والتغلب على الظروف واللعب بشكل جيد.

“على الرغم من ذلك، يجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه اتحاد لاعبات التنس المحترفات والخبرة التي اكتسبتها حتى الآن في البطولة الختامية.

“كما قلت في مؤتمري الصحفي الليلة، أشعر حقا بعدم احترام اتحاد لاعبات التنس المحترفات لي كلاعبة. أعتقد أن معظمنا يشعر بذلك. هذا ليس مستوى التنظيم الذي نتوقعه للبطولة الختامية.

“لأكون صادقة، لا أشعر بالأمان أثناء التحرك على هذا الملعب كثيرا، فارتداد الكرة ليس متسقا على الإطلاق، ولم نتمكن من التدرب على هذا الملعب حتى الأمس وذلك للمرة الأولى.

“الأمر ليس مقبولا بالنسبة لي بهذا الشكل مع وجود الكثير الذي نلعب من أجله والكثير على المحك”.

وتم الانتهاء من ملعب باراديسوس فقط في مطلع هذا الأسبوع قبل بدء البطولة المرموقة، والتي تضم أفضل ثمانية لاعبات على صعيد الفردي وفرق الزوجي في العالم.