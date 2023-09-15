لا اتفاقيات بين روسيا وكوريا الشماليّة.. ماذا كشف بوتين بعد لقائه كيم؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن بلاده لن تنتهك أي اتفاقيات تتعلق بشبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الأسبوع، في أقصى شرق روسيا.

وقال بوتين: “كوريا جارة لنا، وعلينا، بطريقة أو بأخرى، أن نبني علاقات حسن جوار مع جيراننا”.

كما شدد الكرملين على أنّ موسكو وبيونغ يانغ لم توقعا على أيّ اتفاقيات عسكرية أو في مجالات أخرى خلال زيارة رئيس كوريا الشمالية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إلى أنّه لم تكن هناك خطة لتوقيع أي اتفاقيات رسمية خلال الزيارة، التي شهدت إجراء كيم محادثات ثنائية مع الرئيس فلاديمير بوتين.

إلى ذلك، تفقد كيم، الذي لا يزال في روسيا، اليوم الجمعة، مصنعًا روسيًا للطائرات المقاتلة خاضع لعقوبات غربية.

وتخشى واشنطن وحلفاؤها أن تؤدي زيارته إلى تعزيز موقف الجيش الروسي في أوكرانيا وتعزيز برنامج بيونغ يانغ الصاروخي.

هذا وقالت موسكو، التي تدعم العقوبات ضد بيونغ يانغ، مرارًا إنها ترغب في تعميق علاقاتها مع كوريا الشمالية.

فيما اعتبرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أنّ أي صفقات عسكرية بين بوتين وكيم ستنتهك عقوبات الأمم المتحدة على الشمال.