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لا اجتماع بين وزيري خارجية السعودية وإيران في المدى المنظور

27 - مايو - 2022
علما السعودية وايران

علما السعودية وايران

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أعلن مسؤول في وزارة الخارجية السعودية انه لم يتم تحديد أي اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في المستقبل المنظور.

وأشار الى أنه أُحرز بعض التقدم في المحادثات مع طهران لكن ذلك “ليس كافيا”.

وشدّد المسؤول لرويترز أنه “يجب على إيران بناء الثقة من أجل التعاون المستقبلي، وهناك عدة قضايا يمكن مناقشتها مع طهران إذا كانت لديها الرغبة في تهدئة التوتر في المنطقة”.

وفي وقت سابق، توقع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن يجتمع بنظيره السعودي قريبا في دولة ثالثة.

وأشار إلى أنه تم إحراز تقدم جيد في المفاوضات الأخيرة في بغداد.

ومنذ نيسان من العام الماضي، خاضت طهران والرياض مفاوضات مباشرة برعاية الحكومة العراقية في بغداد، وأحرزت هذه المفاوضات بعض التقدم، لكنها لم تصل بعد إلى قرار بشأن إعادة فتح السفارات بين البلدين.

كذلك، ذكر رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” في مقابلة صحفية في نيسان الماضي، أن “التفاهم” بين السعودية وإيران، “بات قريباً”.

    المصدر :
  • رويترز

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