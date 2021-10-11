لا جثث ولا سيارة غارقة.. فرق الإنقاذ النهري المصري تحاول فك لغز "الميكروباص"

لم تسفر جهود فرق الإنقاذ النهري في مصر، وبعد 8 ساعات من البحث عن حل الغموض الذي يحيط ببلاغ عن حادث سقوط حافلة “ميكروباص” بركابها من أعلى جسر الساحل بمياه نهر النيل.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن أجهزة الأمن انتقلت إلى جسر الساحل، عقب تلقيها بلاغا بسقوط ميكروباص في مياه النهر وكذلك جزء يتجاوز الـ3 أمتار من السور الحديدي.

وأشار عدد من عناصر الإنقاذ النهري، إلى أن تيار المياه ربما يكون جرف الجثث لمناطق بعيدة مما يعيق حركة عملهم، بالوقت الذي كان يتساءل فيه مواطنون يتابعون الحادث: “لم لم تظهر الجثث لحد الآن؟”.

وأكد عدد من المواطنين أن الجسر يشهد بين الفينة والأخرى حوادث سرقات للحديد ما يفسر اختفاء السور الحديدي له.

بدوره، أكد أحد القيادات الأمنية بموقع الحادث، أنه “ليس هناك أي بلاغ مقدم عن فقدان مواطنين أو اختفائهم ولم يتقدم سواق بأية إفادة بشأن اختفاء زميل لهم”.

ويشهد جسر الساحل إجراءات أمنية مشددة، حيث يمنع عناصر الأمن وقوف المواطنين بجوار الأسوار الحديدية حرصا على سلامتهم.