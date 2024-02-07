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لا جديد.. الأمم المتحدة تقلق بشأن عزم إسرائيل الهجوم على رفح

منذ 8 دقائق
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، عن شعوره بالقلق الشديد إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم التركيز على رفح في جنوب غزة في المرحلة التالية من هجومه على القطاع الفلسطيني.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد حذر الخميس من أن الجيش يستعد لتوجيه جهوده نحو رفح.

وقال “نحقق مهمتنا في خان يونس وسنصل أيضا إلى رفح ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا”.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية.

كما احتُجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و27 منهم على الأقل يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وتعهدت إسرائيل القضاء على حماس، وأطلقت هجوما عسكريا واسعا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27238 شخصا في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

    المصدر :
  • رويترز

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