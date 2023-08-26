لا حركة ولا إنترنت في الغابون بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

قطعت حكومة الغابون الإنترنت، السبت، وقررت فرض حظر تجول بعد انتخابات عامة شهدت تأخيرا كبيرا في عمليات التصويت.

وانتقدت المعارضة الانتخابات التي كانت تأمل أن توقف مساعي الرئيس علي بونجو للفوز بولاية ثالثة وتنهي توارث أسرته للسلطة المستمر منذ 56 عاما.

وأجرت الدولة الواقعة في وسط أفريقيا انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية معا للمرة الأولى في ظل تصاعد التوتر وسط مخاوف من أن تثير تغييرات النظام الانتخابي الشك في شرعية النتيجة وتفجر اضطرابات.

ويتنافس بونجو (64 عاما)، الذي خلف والده عمر في عام 2009، مع 18 مرشحا لكن ستة منهم أعلنوا دعمهم لمرشح مشترك في محاولة لتضييق فارق الأصوات والإطاحة ببونجو.

وقال مراسل لرويترز إن التصويت كان من المقرر أن يبدأ الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، لكن خمسة مراكز اقتراع على الأقل في العاصمة ليبرفيل شهدت انتظار الناخبين لساعات لتفتح أبوابها.

ولم يتضح حتى الآن عدد المناطق التي تأثرت بتأخر التصويت أو ما إذا كان جميع الناخبين استطاعوا الإدلاء بأصواتهم. ولم ترد لجنة الانتخابات بعد على طلب للتعليق.

وستزيد أي مخالفات المخاوف بشأن فترة ما بعد الانتخابات. وشهدت الغابون في السابق احتجاجات عنيفة على صلة بالمعارضة التي شككت في النتيجة.

ولا يوجد موعد نهائي محدد لإعلان النتائج، لكن المرشح المشترك للمعارضة ألبرت أوندو أوسا (69 عاما) وتحالفه شككا بالفعل في شرعية النتيجة، السبت.

وقطعت حكومة الغابون الإنترنت حتى إشعار آخر وعزت ذلك إلى مخاطر نشر معلومات مضللة كما فرضت حظر تجول في المساء اعتبارا من غد الأحد.

وذكرت في بيان أذيع على التلفزيون الرسمي أنها اتخذت تلك الإجراءات “من أجل منع أي سوء سلوك والحفاظ على أمن جميع السكان”.