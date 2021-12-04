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لا "خطوط حمراء".. بايدن يكشف عن توقعاته بشأن لقائه مع بوتين

4 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2021 7:30 صباحًا
جو بايدن

جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيجري “نقاشا طويلا” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أنه لن يقبل أي “خطوط حمراء” بشأن تلك الأزمة.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد أمس الجمعة: “نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع أننا سنجري نقاشا طويلا مع بوتين”، وقال: “أنا لا أقبل خطوطا حمراء من أحد”.

وذكر بايدن أنه يعمل على وضع “حزمة شاملة وذات مغزى من المبادرات” من شأنها أن تجعل “من الصعب جدا” على الرئيس الروسي “غزو أوكرانيا”، حسب تعبيره.

وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك نقلا عن تقارير للمخابرات تزعم أن موسكو ربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير.

من جانبها، تنفي موسكو نيتها مهاجمة أوكرانيا، متهمة كييف بدورها بحشد قواتها على الحدود.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بدفع كييف للقيام بخطوات معادية ضد روسيا، مشيرا إلى أن نشاط حلف الناتو يؤجج الوضع قرب حدود روسيا الغربية.

وأكد بوتين في وقت سابق، أنه بالنسبة لروسيا “خلق التهديدات العسكرية من قبل الدول الغربية بالقرب من حدودها”، هي من الخطوط الحمراء، معربا عن أمله في أن “تسود روح المسؤولية والفطرة السليمة في الغرب، وألا يتم تجاوز الخطوط الحمراء في العلاقات مع روسيا”.

وقال الكرملين إن الاجتماع المقبل بين بوتين وبايدن سيجري على شكل مؤتمر فيديو، وأن الطرفين لم يتفقا بعد على موعد محدد لعقده، وتجري مناقشة عدة خيارات، بما في ذلك يوم 7 ديسمبر.

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