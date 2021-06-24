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لا قيود "كورونية" للمسافرين السعوديين إلى فرنسا

25 - يونيو - 2021
فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي

فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي

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بعدما أصبحت المملكة العربية السعودية على القائمة الخضراء “كورونياً”، بات بإمكان المسافرين السعوديين دخول الأراضي الفرنسية من دون قيود وجحر صحي.

وأعلنت فرنسا أنها ستستقبل السعوديين اعتبارا من اليوم الخميس، دون قيود الحجر الصحي بعد أن أصبحت السعودية ضمن “القائمة الخضراء” فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وأشار سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، اليوم إلى أن السعودية أصبحت ضمن “القائمة الخضراء” لمن يرغبون بالسفر إلى فرنسا.

وقال لودوفيك بوي: “يمكن للمسافرين من المملكة الذين لديهم تأشيرة صالحة أن يسافروا بحريّة إلى فرنسا! أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني”.

وتابع: “المسافرون الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، لا حاجة لفحص PCR قبل المغادرة ولا حجر منزليّ عند الوصول.. للمسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح: إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من المغادرة.. لا حاجة لحجر منزليّ عند الوصول”.

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