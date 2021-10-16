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"لا مبرر لها".. ماكرون يندد بجريمة قتل متظاهرين جزائريين عام 1961 في باريس

16 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 8:17 مساءً
إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بـ”جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”، خلال إحياء الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس.

وقال بيان لقصر الإليزيه إن رئيس الدولة “أقر بالوقائع، إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”.

وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع “جبهة التحرير الوطني” في فرنسا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.

وبإشارته إلى حصول “جرائم”، ووقوفه دقيقة صمت في المكان، يكون ماكرون قد اتخذ موقفا يتجاوز ما أقر به سلفه فرانسوا هولاند العام 2012 حين تحدث عن “قمع دام”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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