لا مكان للأموات.. أزمة جديدة يسببها استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

كشف مدير عام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الدكتور محمد أبو سليمة عن تفاصيل الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة خلال الوقت الراهن، وسط دعوات الجيش الإسرائيلي لسكان القطاع بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا، وسط ترجيحات ببدء هجوم بري وشيك.

وقال “أبو سليمة” في حديث مع “سكاي نيوز عربية”، إن “الوضع صعب للغاية، إذا لا يزال الجرحى والشهداء يتوافدون بأعداد كبيرة للغاية إلى المستشفى طوال الوقت”.

ويعتبر مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفى في القطاع المكتظ بالسكان، ويخدم ما يزيد على مليون شخص داخل غزة.

وكانت الأمم المتحدة دعت إسرائيل بقوة إلى إلغاء أوامرها لأكثر من مليون شخص يعيشون في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى من وقوع كارثة إذا اضطر هذا العدد الكبير من الناس إلى الفرار، وقالت إنه ينبغي رفع الحصار للسماح بدخول المساعدات.