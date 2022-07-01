"لا ندعم الجماعات المحظورة".. فنلندا تنوي التعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب

أعلن وزير خارجية فنلندا “بيكا هافيستو” أنّ بلاده ستتعاون قريبا مع تركيا في مجال مكافحة أنشطة المنظمات الإرهابية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزير الفنلندي قوله إن “التعاون مع السلطات التركية بشأن أي معلومات إضافية عن الأفراد والجماعات الذين تحددهم تركيا سيتم بالتأكيد في المستقبل القريب”.

في السياق، أشار هافيستو إلى أن هلسنكي أبلغت أنقرة بالفعل بأنها “لا تدعم” حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب / حزب الاتحاد الديمقراطي ومنظمة غولن (تنظيم الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المحظور في تركيا والذي تعتبره أنقرة إرهابيا وله صلة بمحاولة الانقلاب).

كما لفت إلى أن حزب العمال الكردستاني كان القضية الرئيسية التي نوقشت مع تركيا في المحادثات بشأن محاولة هلسنكي الانضمام إلى الناتو، قائلا: “لقد تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر مع تركيا. لدينا رؤية مشتركة في ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني. إنه منظمة إرهابية محظورة في فنلندا وأيضا في السويد، وبالطبع نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الخطوات ضد حزب العمال الكردستاني ونحن منفتحون أيضا على تلقي أي معلومات من تركيا بشأن هذه القضية”.

الى ذلك، أكّد المسؤول الفنلندي أيضا أن فنلندا والسويد، في إطار المذكرة الموقعة مع تركيا، تعهدتا برفض دعم أنشطة المنظمات الإرهابية، مشيرًا الى أن جميع خطوات فنلندا في هذا الاتجاه ستُنفّّذ وفقًا للتشريعات الوطنية.

وأوضح هافيستو: “لا يمكننا تغيير القوانين بمذكرة فقط ، لكن هناك تعاون”، معترفًا بأن فنلندا لا تتوقع مثل هذا “التقدم السريع” في المحادثات مع تركيا في مدريد بشأن انضمام هلسنكي وستوكهولم لعضوية الناتو.