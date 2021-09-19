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لبحث أزمة الغواصات.. إتصال مرتقب بين ماكرون وبايدن

19 - سبتمبر - 2021
بايدن وماكرون

بايدن وماكرون

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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إن “الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ونظيره الأميركي جو بايدن سيتصلان في الأيام المقبلة لبحث ملف صفقة الغواصات”.

وخلال حديث تلفزيوني، بيّن أتال أن “هذا الإتصال يهدف إلى الحصول على تفسيرات حول هذا الموضوع، الذي تعتبره فرنسا بمثابة خيانة كبيرة للثقة بين البلدين”، مبيناً أنه “لم يكن هناك أي حديث عن خرق للعقد مع أستراليا في الاجتماعات السابقة، على الرغم من الملاحظات التي أعلنها لاحقاً رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون”.

وشدد المتحدث على أن “العقد المبرم بين فرنسا وأستراليا حول الغواصات يجب أن يحترم حتى النهاية، وانه يوجود تعويض يجب دفعه”، بحسب “BFM”.

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