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لبحث التطورات المتسارعة.. مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع في القاهرة

منذ ساعة واحدة
من الاشتباكات في جنين

من الاشتباكات في جنين

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وجّهت مصر الدعوة لأمناء الحركات والفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع في القاهرة، من أجل بحث التطورات المتسارعة في الأراضي المحتلة ومناقشة العملية الإسرائيلية في جنين.

يأتي ذلك فيما أعلن دبلوماسيون أنّ مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة مغلقة يوم الجمعة، لمناقشة أحداث الشرق الأوسط، وذلك عقب تنفيذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وأضاف الدبلوماسيون أن الإمارات طلبت عقد الاجتماع “في ضوء التطورات المقلقة في فلسطين”.

هذا وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيليّ بالانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.

 

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