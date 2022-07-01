لبدء المفاوضات.. وفد من صندوق النقد يزور تونس الاثنين

أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي لرويترز الجمعة الواقع في 1 تموز، إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس يوم الاثنين المقبل الرابع من تموز لبدء مفاوضات رسمية بخصوص برنامج قرض.

وأضاف المتحدث باسم البنك زياد الموحلي أن بدء المفاوضات يأتي بعد استكمال كل المحادثات الفنية بين صندوق النقد الدولي وتونس.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية حادة، للوصول لاتفاق قرض مع الصندوق لتفادي انهيار المالية العامة، مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية.

ورحب صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بإصلاحات اقتصادية طرحتها الحكومة التونسية وقال إنه مستعد لبدء المفاوضات في الأسابيع المقبلة.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الأسبوع الماضي إن برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته الحكومة يحقق عدة فوائد مثل زيادة المصداقية وجعل فرص النجاح أكبر مما كانت في السابق.

وأضاف أنه بعد أشهر من مناقشات فنية مع السلطات التونسية فإن صندوق النقد جاهز لبدء مفاوضات حول البرنامج في الأسابيع المقبلة.

ومن بين الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة ووقف التوظيف في القطاع العام وخفض دعم الغذاء والطاقة وبيع بعض الأسهم في شركات مملوكة للدولة.

لكن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يحظى بنفوذ رفض بقوة البرنامج المقترح ونفذ إضرابا شاملا الشهر الماضي في الشركات العامة. وقال اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، إنه يخطط لتكرار الإضراب.