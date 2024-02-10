لبرنامج رمضان بالمدينة المحتلة.. وكالة "بيت مال القدس" تخصص 300 ألف دولار

خصصت وكالة “بيت مال القدس الشريف”، 300 ألف دولار لبرنامج شهر رمضان في مدينة القدس المحتلة.

وجاء ذلك في بيان للوكالة (مقرها بالمغرب)، الذراع الميدانية للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عقب حفل خيري الخميس الماضي في العاصمة الرباط، حمل عنوان “ليلة الإحسان” الذي نظمته تزامنا مع ليلة الإسراء والمعراج.

ووفق البيان، يشمل البرنامج الرمضاني توزيع 22 صنفا من المواد الغذائية الأساسية، لفائدة ألف عائلة مقدسية، وأكثر من 3 آلاف حصة غذائية، بواقع 100 حصة غذائية يوميا.

كما يشمل البرنامج الرمضاني تنظيم ليالي القرآن والمديح والإنشاد الديني، ليلة كل جمعة من الشهر الفضيل، فضلا عن تخصيص كسوة العيد لـ200 يتيم، بحسب البيان.

وحضر الحفل الخيري، مؤسسات اجتماعية واقتصادية وعدد من رجال الأعمال والمحسنين، للمساهمة في تمويل البرنامج، بعد نجاح تنفيذه في رمضان الماضي.

وقال مدير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، خلال الحفل، إن “الإدارة تُؤمن بأن تنويع مصادر التمويل ليس اختيارا، وإنما مسؤولية تمليها الرغبة في تحصين حضور المؤسسة كشريك أساسي في القدس، وتعزيز إمكانياتها للتجاوب مع حاجيات السكان الفلسطينيين ومؤسساتهم، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر منها المنطقة برمتها”.

وأشار إلى أن “كل مبلغ حصلته المؤسسة، سيوجه مباشرة لتمويل المشاريع من دون اقتطاع رسوم أو مصاريف ملفات، لأن مصاريف تسيير الوكالة مُؤمنة بالكامل بمنحة كريمة من حكومة المملكة المغربية”.

وتعنى لجنة القدس، بدعم القدس من خلال بناء المستشفيات والمراكز الاجتماعية والتعليمية وتنظيم أنشطة أخرى لفائدة المقدسيين، من أجل حماية حقوقهم وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفق أدبيات الوكالة.