لبناني بحوزته 6 كيلو غرام من المخدرات في قبضة أجهزة ​الأمن​ الروسية

أعلنت السلطات الروسية عن اعتقال مواطن لبنان بتهمة حيازة كميات من المخدرات بهدف بيعها في جمهورية تشوفاشيا بوسط ​روسيا​.

وذكر بيان دائرة الصحافة التابعة لوزارة الداخلية الروسية:

“تلقى موظفو إدارة ​مكافحة المخدرات​ في وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية تشوفاشيا معلومات تفيد بأن بائع مخدرات بالجملة من منطقة ياروسلافل، كان سيصل المنطقة، بنية بيع شحنة كبيرة من المخدرات. أوقفت شرطة المرور ​سيارة​ من ماركة “إنفينيتي”، وأثناء تفتيش السيارة التي كان يقودها مواطن لبناني يبلغ من العمر 39 عاما، عثر عملاء مكافحة المخدرات على حوالي 6 كيلوغرامات من المواد المحظورة ذات المنشأ الصناعي – مشتقات الميفيدرون”.

ووفق معلومات ​الشرطة​، استلم المشتبه به عبوات المخدرات من مخابئ في منطقة ياروسلافل، بهدف بيعها لاحقا عبر مخابئ في جمهورية تشوفاشيا.

وتم فتح قضية جنائية ضد ​المواطن اللبناني​ بتهمة محاولة بيع مخدرات على نطاق واسع، (وفقا للمادة 228.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).