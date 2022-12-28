لبناني ربح أكثر من 11 مليارات دولار!

قبل أيام قليلة على نهاية عام 2022 الذي كان قاسياً على غالبية الأثرياء حول العالم، إلا أن البعض حقق مكاسب كبيرة وصلت 104.2 مليار دولار لأكثر 6 أثرياء ربحية حول العالم.

وأظهر مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات أن غوتام أداني الذي يحتل المرتبة الثالثة كأغنى شخص على مستوى العالم بثروة قيمتها 110 مليارات دولار، قد سجل أعلى مكاسب في عام 2022 بمقدار 33.8 مليار دولار منذ بداية العام حتى اليوم 27 كانون الأول 2022.

ويُعدُّ أداني أول رجل آسيوي يصل لأعلى ثلاثة مراكز بمؤشر بلومبيرغ للأثرياء.

يُشار إلى أن غوتام آداني وسع أعماله لتشمل كل شيء بدءاً من مراكز البيانات إلى الأسمنت وغيره، وتمتلك مجموعته حالياً أكبر مشغل خاص للموانئ والمطارات في الهند، ومنجماً للفحم.

وأظهر مؤشر بلومبيرغ، أن رجل الأعمال الأميركي جيف ياس حل بالمرتبة الثانية بين أعلى الرابحين في عام 2022 بمقدار 29.1 مليار دولار، لتقفز ثروته الإجمالي إلى 32.2 مليار دولار، حلها بالمرتبة الـ33 عالمياً.

كما ربح الفرنسي رودولف سعادة، اللبناني الأصل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM ثالث أكبر شركة حاويات في العالم، 11.3 مليار دولار في عام 2022، لتقفز ثروته إلى 17.3 مليار دولار، حل بها بالمرتبة 87 عالمياً بين قائمة الأثرياء.

أما تشانغ يي مين، هو رائد أعمال صيني مؤسس تطبيق تيك توك، فجاءت بالمرتبة الرابعة بين الأكثر ربحية بنحو 10.4 مليار دولار، لترتفع ثروته الإجمالية إلى 54.9 مليار دولار أهلته لبلوغ المرتبة 22 عالمياً.

وحلَّ آلان ويرثيمر رئيس مجلس إدارة شانيل وأخوه جيرارد ويرثيمر، بالمرتبتين الخامسة والسادسة بمكاسب بلغت 9.78 مليار دولار لكل واحد على حِدَةٍ، ليحلا بالمرتبة 27 و29 عالمياً بثروة مجتمعة تقدر بـ85.4 مليار دولار موزعة إلى 42.7 مليار دولار لكل منهما.