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لبنان حاضر في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون بالرياض

منذ 4 ساعات
مجلس التعاون الخليجي

دول مجلس التعاون الخليجي - تعبيرية

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انطلق اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض، مساء الخميس، لبحث الملف اليمني وعودة السفراء للبنان.

وكانت السعودية قد أعلنت عن “عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة”، كما ورد في بيان لخارجية المملكة.

وأكدت في بيانها، “على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”.

وفي السياق، تبلّغ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت قبل نهاية الاسبوع.

وأكد ميقاتي “أن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الاخوية الوطيدة التي تزداد رسوخا مع الايام”.

وشكر ميقاتي, “وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها”.

وكان ميقاتي قد علّق في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”, على بيان الخارجية السعودية التي اعلنت فيه عن عودة سفيرها وليد بخاري إلى لبنان.

وكتب: “نثمن قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها الى لبنان، ونؤكد ان لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد”.

    المصدر :
  • العربية
  • صوت بيروت إنترناشونال

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