لتأكيد دعم طوكيو المستمر لكييف.. وزيرة الخارجية اليابانية تزور أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية اليابانية إن الوزيرة يوكو كاميكاوا ستزور أوكرانيا اليوم الأحد، لتؤكد مجددا دعم طوكيو المستمر لكييف.

وقالت الوزارة في بيان “خلال الزيارة، ستؤكد الوزيرة كاميكاوا مجددا للجانب الأوكراني أن سياسة اليابان الثابتة بالوقوف إلى جانب أوكرانيا ودعمها لم تتغير حتى في مواجهة الوضع الدولي الخطير الراهن”.

ومن المقرر أن تلتقي كاميكاوا بنظيرها الأوكراني دميترو كوليبا.

وقالت الوزارة أيضا إن كاميكاوا ستنقل مباشرة لكييف أن اليابان ستُثبت بقوة التزامها تجاه تعافي وإعادة إعمار أوكرانيا في إطار الشراكة على مستوى القطاعين العام والخاص من خلال استضافة المؤتمر الياباني-الأوكراني يوم 19 فبراير شباط.

وأضافت الوزارة “خلال الزيارة، ستتشاور الوزيرة كاميكاوا مع الشركاء في الجانب الأوكراني حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين”.

كما أشارت إلى أن كاميكاوا ستنقل إصرار اليابان على دعم النظام الدولي القائم على “سيادة القانون” والذي ينص على أنه لا يمكن قبول التغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن بالقوة مثل العدوان الروسي على أوكرانيا.