لتأمين الملاحة ضد هجمات الحوثي.. "انتقالي" اليمن يدفع بقطع حربية

أعلن “المجلس الانتقالي الجنوبي” في اليمن، يوم أمس الأحد، إدخال عدد من القطع والآليات الحربية الجديدة، التابعة للقوات البحرية، إلى الخدمة العسكرية، في إطار جهود حماية المياه الإقليمية والملاحة الدولية.

وذكر بيان للمجلس، أن رئيسه عيدروس الزبيدي القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، “دشن إدخال عدد من الآليات الجديدة التابعة للقوات البحرية للخدمة”.

وأكد الزبيدي، بحسب البيان، أن “هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في مساعدة القوات البحرية على القيام بمهامها، في ظل ما تشهده المياه الإقليمية من تصعيد مستمر من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف خطوط الملاحة الدولية”.

وجدّد الزبيدي دعوته لقيادة قوات التحالف العربي والتحالف الدولي، لدعم قواته البحرية، في جانب التدريب والتأهيل، وتعزيزها بالامكانيات لتكون عنصراً فاعلاً في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وحماية خطوط الملاحة الدولية.

بدوره، قال وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، إن إدخال هذه القطع الجديدة إلى القوات البحرية، يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البحرية، والدفاع الساحلي.

وأضاف: “لدى قواتنا البحرية ما يكفي من القادة والكوادر الفنية التي تمكنها من استعادة دورها الريادي في حماية المياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة الدولية بكل كفاءة واقتدار”.