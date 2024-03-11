الأثنين 1 رمضان 1445 ﻫ - 11 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لتأمين الملاحة ضد هجمات الحوثي.. "انتقالي" اليمن يدفع بقطع حربية

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 11 - مارس - 2024 7:57 صباحًا
A A A
طباعة المقال

أعلن “المجلس الانتقالي الجنوبي” في اليمن، يوم أمس الأحد، إدخال عدد من القطع والآليات الحربية الجديدة، التابعة للقوات البحرية، إلى الخدمة العسكرية، في إطار جهود حماية المياه الإقليمية والملاحة الدولية.

وذكر بيان للمجلس، أن رئيسه عيدروس الزبيدي القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، “دشن إدخال عدد من الآليات الجديدة التابعة للقوات البحرية للخدمة”.

وأكد الزبيدي، بحسب البيان، أن “هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في مساعدة القوات البحرية على القيام بمهامها، في ظل ما تشهده المياه الإقليمية من تصعيد مستمر من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف خطوط الملاحة الدولية”.

وجدّد الزبيدي دعوته لقيادة قوات التحالف العربي والتحالف الدولي، لدعم قواته البحرية، في جانب التدريب والتأهيل، وتعزيزها بالامكانيات لتكون عنصراً فاعلاً في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وحماية خطوط الملاحة الدولية.

بدوره، قال وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، إن إدخال هذه القطع الجديدة إلى القوات البحرية، يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البحرية، والدفاع الساحلي.

وأضاف: “لدى قواتنا البحرية ما يكفي من القادة والكوادر الفنية التي تمكنها من استعادة دورها الريادي في حماية المياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة الدولية بكل كفاءة واقتدار”.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

الغزو الروسي لـ أوكرانيا
للمرة الثالثة.. تأجيل رحلة ماكرون المقررة إلى أوكرانيا
زعيم "القاعدة" الجديد في اليمن.. من هو سعد العولقي؟
غزة تحت النار
أول سفينة مساعدات إلى غزة تتخلف عن موعدها.. ما السبب؟

الأكثر قراءة

فيديو وصور.. ثلاثة شهداء من الجماعة الإسلامية في الهبارية جنوب لبنان
هلال شهر رمضان- تعبيرية
إليك الدول التي أعلنت غدا أول أيام شهر رمضان
جوزا سفر
ثلاثة أشخاص فقط في العالم يمكنهم التنقل بدون جواز سفر.. من هم!؟