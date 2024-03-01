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لتجنب إغلاق الحكومة.. مجلس الشيوخ يمرر مشروع قانون ويحيله إلى بايدن

منذ ساعة واحدة
مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية يوم أمس الخميس على مشروع قانون إنفاق مؤقت قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة جزئيا بعد أن دعمه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وذلك قبل أقل من 36 ساعة من بدء نفاد التمويل.

وسيذهب بعد ذلك مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 13 صوتا من الحزبين، إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

وستحدد مواعيد نهائية لتمويل جزء من الحكومة بحلول الثامن من مارس آذار والجزء الآخر بحلول 22 مارس آذار.

وقال بايدن في بيان إن هذا القرار خبر جيد للأمريكيين لأنه يتجنب إغلاقا له آثار سلبية، لكنه أضاف “هذا حل قصير المدى، وليس حلا طويل المدى”.

    المصدر :
  • رويترز

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