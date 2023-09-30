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لتجنب الإغلاق الحكومي.. النواب الأمريكي يقر خطة تمويل مؤقتة

منذ 14 دقيقة
مجلس النواب الأمريكي

مجلس النواب الأمريكي

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منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان الجمهوري والديمقراطي على صيغة تمنع الإغلاق الحكومي ولو مؤقتا، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع تمويل مؤقت للحكومة لحين التوصل إلى تسوية بشأن الاتفاق الحكومي، مما يزيد فرص تجنب حدوث إغلاق جزئي هو الرابع في الولايات المتحدة خلال العقد الأخير.

وصوت مجلس النواب على مقترح رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي بتمويل الإنفاق الحكومي لمدة خمس وأربعين يوما.

وعرقلت الخلافات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري التوصل لاتفاق مبكر نتيجة تباين وجهات النظر بشأن عدة قضايا من بينها مستوى الإنفاق الحكومي وتمويل أوكرانيا.

وتم تمرير مشروع التمويل المؤقت إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه.

ويتعين على المجلسين (مجلسي الشيوخ والنواب) إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح نافذا.

    المصدر :
  • الحرة

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