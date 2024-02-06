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لتجنب الازدواج الضريبي.. المالية الروسية تقترح على عدة دول خليجية تعديل اتفاقيات بيهم

منذ 51 دقيقة
تاس
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قالت وكالة “تاس” إن وزارة المالية الروسية، اقترحت على عدد من دول الخليج بحث تعديل اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع روسيا.

وبعد اجتماع نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف مع فريق من رجال الأعمال، جاء في بيان عن الوزارة: “اقترحت وزارة المالية على عدد من دول الخليج بحث تعديل اتفاقات الازدواج الضريبي، وسيؤخذ كأساس للعمل النموذج القياسي للاتفاقية 10-10-10 مع استثناءات للهيئات الحكومية والصناديق السيادية والشركات الحكومية الوطنية (أي معدلات ضريبة مصدر الأرباح والفوائد والعوائد بنفس المقدار البالغ 10%).

واستمرارا لتطوير العلاقات التجارية بين روسيا ودول الخليج، أشار مكسيم بروتاسوف رئيس هيئة مراقبة الجودة الروسية مؤخرا إلى أن الاعتراف بشهادات الحلال الروسية في الخليج فتح الطريق أمام منتجات حلال روسية إلى أسواق الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر واليمن.

وقال: “أصبح بإمكان مصنعي المنتجات الحلال الروسية الآن الوصول إلى أسواق الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر واليمن”.

    المصدر :
  • وكالات

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