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لتجنب الجمود السياسي.. ماكرون: من الممكن تشكيل أغلبية برلمانية جديدة

منذ 18 دقيقة
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أذاعه التلفزيون اليوم الواقع في 22 حزيران 2022 إن جميع قادة الأحزاب في البرلمان الفرنسي متفقون على ضرورة تجنب الجمود السياسي، مضيفا أن عليهم الآن العمل للتوصل إلى حل وسط.

وفي أول تصريحات له بخصوص نتائج الانتخابات التي خسر فيها معسكره أغلبيته المطلقة، قال ماكرون إنه يجب إبرام اتفاقات جديدة بين الأحزاب وإنه سيسعى خلال الأسابيع القادمة من أجل تشكيل أغلبية.

وكان ماكرون يتمتع بالسيطرة الكاملة على البرلمان خلال فترة ولايته الأولى منذ عام 2017. لكن الناخبين الذين أعادوا انتخابه رئيسا في أبريل نيسان اختاروا برلمانا معلقا، غضبا من ارتفاع التضخم وما يعتبرونه عدم اكتراث من جانب الرئيس.

وقال ماكرون “لا يمكنني تجاهل الانقسامات، الانقسامات العميقة التي تعم بلادنا والتي يعكسها تشكيل الجمعية (الوطنية) الجديدة”.

وأضاف “علينا أن نوضح خلال الأيام القليلة القادمة حجم المسؤولية والتعاون الذي يمكن أن تقبله التشكيلات المختلفة في الجمعية الوطنية”.

وأضاف أنه بينما سيقضي اليومين المقبلين في قمة للاتحاد الأوروبي، فإن الأمر متروك لقادة الأحزاب السياسية ليقولوا “إلى أي مدى هم على استعداد للمضي قدما”.

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