لتجنب الركود التضخمي.. رئيس الوزراء الياباني يحث على تسريع وتيرة زيادات الأجور

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الخميس قادة الأعمال إلى تسريع وتيرة زيادات الأجور، محذرا من أن الاقتصاد يواجه خطر السقوط في حالة من الركود التضخمي إذا تأخرت الزيادات في الأجور عن زيادات الأسعار.

وقال كيشيدا في اجتماع العام الجديد لثلاث من جماعات الضغط الكبرى في مجا الأعمال “هناك أجراس إنذار تحذر من حدوث ركود تضخمي إذا تأخرت زيادة الأجور عن ارتفاع الأسعار”.

ويصاحب الركود التضخمي انخفاض النمو الاقتصادي وزيادة التضخم بما يؤثر سلبا على القوة الشرائية للأسر.

وقال كيشيدا “جوهر الدورة الاقتصادية السليمة يكمن في نمو الأجور، أدعو إلى زيادات في الأجور للتغلب على التضخم وستدعم الحكومة مثل هذه الجهود”.

وأضاف أنه سيتم وضع مبادئ توجيهية أساسية في يونيو\حزيران لزيادة المرونة في سوق العمل، بما يجعل تغيير الوظائف والانتقال إلى قطاعات عالية النمو فكرة أكثر جاذبية للموظفين والعمال، الذين اعتادوا على مفهوم الوظائف مدى الحياة.

وتتعهد الحكومة بإنفاق تريليون ين “7.5 مليار دولار” في السنوات الخمس المقبلة على عملية شحذ مهارات وتأهيل العاملين، مع تشجيع الشركات على زيادة مرونة جداول الأجور.