لتجنب المحاكمة في بريطانيا.. إيرباص وقطر تتوصلان إلى تسوية

قالت شركتا إيرباص والخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، إنهما توصلتا إلى تسوية لخلاف بشأن تآكل أسطح طائرات من طراز إيه350 كانت قد توقفت عن التحليق بسبب هذا العيب، ليتفادى بذلك الجانبان المحاكمة في بريطانيا.

وتنهي “التسوية الودية” خلافا بخصوص سلامة الطائرة الأوروبية الأولى للمقاصد البعيدة بلغت قيمة التعويضات فيه ملياري دولار. وأدى الخلاف الذي لم يسبق له مثيل إلى إلغاء إيرباص عشرات من طلبيات الطائرات الأخرى من قطر قبل محاكمة كانت مقررة في يونيو حزيران.

وقالت الشركتان إن اتفاقية التسوية لا تحمل أيا من الطرفين أي مسؤولية وإنها ستمكن “كلا من الخطوط الجوية القطرية وشركة إيرباص من المضي قدما والعمل معا كشركاء” وإن الشركتين ستسقطان المطالبات القضائية.

ورحب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بالتسوية.

يأتي الإعلان بعدما أفادت رويترز بأن من الممكن التوصل لاتفاق اليوم الأربعاء في أقرب تقدير.

ودخلت قطر في نزاع مع أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم بشأن سلامة طائرات إيرباص إيه350 وأحالت هذا النزاع إلى المحكمة بعد أن كشف تقشر الطلاء وجود فجوات في طبقة سفلية من نظام الحماية من الصواعق في هذا الطراز مما دفع بالجهات التنظيمية في قطر إلى إصدار أوامر بإيقاف تحليق 29 طائرة.

وأقرت إيرباص بوجود عيوب في الجودة لكنها تصر على أن الطائرات آمنة.