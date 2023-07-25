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لتحديث أسطولها.. قطر تتطلع إلى صفقة "رافال" جديدة مع فرنسا

منذ 21 دقيقة
طائرة رافال الفرنسية

طائرة رافال الفرنسية

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بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الفرنسي للدوحة لتعزيز العلاقات العسكرية، أعلن مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنّ قطر أبدت رغبتها في المضي قدمًا في صفقة مقاتلات رافال جديدة، بعد شراء 36 طائرة منذ 2015.

وأحجم المصدر عن تأكيد تقرير لصحيفة “لا تريبيون” الاقتصادية اليوم، عن أنّ الدوحة ترغب في شراء 24 طائرة أخرى من الطائرات التي تصنعها شركة داسو وربما تحديث أسطولها الحالي بأحدث التقنيات. ولم تكشف الصحيفة عن مصادرها.

وأضاف المصدر أنّ الوزير سيباستيان ليكورنو، بات لديه انطباع بأن هناك “رغبة للمضي قدمًا” بعد محادثاته مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلًا إن ذلك قد يعني شراء طائرات جديدة وتحديث الأسطول الحالي.

وأبرم البلدان أول صفقة رافال بسبعة مليارات دولار (6.34 مليار يورو) في 2015 قبل أن تطلب قطر 12 أخرى في 2017.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان يوم الجمعة، إن المناقشات في قطر “ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الفرنسية القطرية القائمة على التعاون الدبلوماسي والتجاري والصناعي”.

هذا ووافقت الهند الأسبوع الماضي على شراء 26 طائرة رافال، وهي الأحدث في سلسلة عقود داسو التي تلقت قبل 18 شهرا طلبا لشراء 80 وحدة من الإمارات.

    المصدر :
  • رويترز

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