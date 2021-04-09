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لتحسين العدالة الفدرالية.. بايدن يشكل لجنة لإصلاح المحكمة العليا

9 - أبريل - 2021
المحكمة العليا في الولايات المتحدة

المحكمة العليا في الولايات المتحدة

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شكل الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، لجنة خبراء لإصلاح المحكمة العليا التي تعد واحدة من أقوى مؤسسات الولايات المتحدة ولكن عملها يخضع لانتقادات مستمرة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن سيوقع الجمعة على قرار إنشاء هذه اللجنة التي سيكون أمامها ستة أشهر لتقديم توصياتها.

ووفقا للرئاسة الأميركية، ستدرس اللجنة المكونة من خبراء ديموقراطيين وجمهوريين، الجوانب الأكثر حساسية لإصلاح المحكمة العليا: مدة ولاية أعضائها، عددهم، المسار الذي تختار بموجبه المؤسسة الحالات التي تنظر فيها، قواعدها وعملها.

وقال البيت الأبيض إن “هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة الفدرالية”.

والمحكمة العليا التي تبت في العديد من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة مثل الإجهاض أو حقوق الأقليات الجنسية، تضم تسعة قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة من قبل رئيس الولايات المتحدة ويجب أن يصادق عليهم مجلس الشيوخ.

وتضم المحكمة حاليا ستة قضاة محافظين، ثلاثة منهم عينهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وكان مرشحون في انتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية، بمن فيهم وزير النقل الحالي بيت بوتيجيج، أثاروا إمكانية زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، وهو أمر يثير غضب الجمهوريين.

وسيرأس اللجنة التي شكلها جو بايدن بوب باور وكريستينا رودريغيز، وهما أستاذا قانون بارزان. وكان بوب باور قدم المشورة لبايدن خلال حملته الانتخابية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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