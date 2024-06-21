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لتحويل عائداتها إلى الروبل.. روسيا تخفض القيود على شركات‭ ‬التصدير

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2024 1:34 مساءً
الروبل الروسية

الروبل الروسية

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قالت الحكومة الروسية اليوم الجمعة إنها ستخفض مقدار العائدات بالعملات الأجنبية التي يجب على شركات التصدير 21 حزيران/يونيو 2024، دير تحويلها إلى الروبل إلى 60 بالمئة بدلا من 80 بالمئة، وذلك بهدف تخفيف الضوابط على رأس المال لأسباب منها ارتفاع قوة الروبل.

وألزمت هذه الضوابط، التي تم تطبيقها لأول مرة بموجب مرسوم رئاسي في أكتوبر تشرين الأول 2023، العشرات من شركات التصدير التي لم يتم الكشف عنها بإيداع ما لا يقل عن 80 بالمئة من عائداتها بالعملات الأجنبية لدى البنوك الروسية، ثم بيع ما لا يقل عن 90 بالمئة من تلك العائدات في السوق المحلية في غضون أسبوعين.

وقالت الحكومة في بيان على تطبيق تيليجرام إنها خفضت النسبة الإلزامية من 80 بالمئة إلى 60 بالمئة. ومن المقرر أن تنطبق التدابير، التي ستظل سارية حتى 30 أبريل نيسان 2025، على شركات التصدير العاملة في قطاعات الطاقة والمعادن والكيماويات والأخشاب والحبوب.

وأضافت أن “القرار يضع في الاعتبار استقرار سعر صرف العملة الوطنية (الروبل) وتحقيق مستوى كاف من السيولة بالعملة الأجنبية”.

وزادت قوة الروبل بشكل حاد منذ أدت عقوبات أمريكية على أنظمة مالية رئيسية إلى وقف التبادل التجاري بالدولار واليورو في موسكو وتوجه الروس إلى تقليل انكشافهم على العملات الأجنبية.

    المصدر :
  • رويترز

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