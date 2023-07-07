الجمعة 19 ذو الحجة 1444 ﻫ - 7 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لتخفيف التوتر.. وزيرة الخزانة الأميركيّة تبدأ جولتها على المسؤولين الصينيّين

منذ 3 دقائق
جانيت يلين

جانيت يلين

A A A
طباعة المقال

أعلن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أنّ الوزيرة جانيت يلين، اجتمعت مع محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ، وكبير مسؤولي الاقتصاد في البلاد سابقًا ليو خه، لإجراء محادثات غير رسمية بشأن الاقتصادين الأميركي والصيني والوضع الاقتصادي العالمي، اليوم الجمعة.

إذ تزور يلين بكين سعيًا إلى تخفيف التوتر بين القوتين العالميتين، غير أنّ سقف التوقعات ليس مرتفعًا، إذ يقر المسؤولون من كلا الجانبين بأن حماية مصالح الأمن القومي أكثر أهمية في الوقت الراهن من تعميق العلاقات الاقتصادية.

وقال المسؤول إنّ يلين والمسؤولين الصينيين أجروا “نقاشًا موضوعيًا”، غير أنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

بالرغم من أنّ ليو متقاعد حاليًا، فهو من المقربين من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويأتي هذا الاجتماع بمثابة متابعة لما بدأ في مناقشات أجريت في زوريخ في يناير/ كانون الثاني.

وكتبت يلين على تويتر بعد وقت قصير من وصولها إلى بكين مساء أمس الخميس: “نتطلع إلى منافسة اقتصادية سليمة تفيد العمالة الأميركية والشركات الأميركية وإلى التعاون في مواجهة التحديات العالمية”.

وأضافت: “سنتخذ إجراءات لحماية أمننا القومي عندما تقتضي الحاجة، وتتيح هذه الزيارة فرصة للتواصل وتجنب سوء التواصل أو سوء الفهم”.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم، إن بكين تأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة “إجراءات ملموسة”، لخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على النحو السليم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
سعيًا إلى "منافسة صحية".. وزيرة الخزانة الأميركية تحطّ في الصين للتهدئة
حريق- تعبيرية
مأساة في ميلانو.. 6 قتلى وأكثر من 80 جريحًا في حريق دار للمسنين
محطة فوكوشيما النووية
بعد "الضوء الأخضر" لليابان.. خلافٌ بين خبراء "الوكالة الذرية" حول تقرير فوكوشيما

الأكثر قراءة

محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!
من الفيديو
بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
ميشال عون وبشار الأسد
ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة