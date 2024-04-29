لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى.. كوريا الشمالية تنتقد الولايات المتحدة

وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أدانت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم الاثنين لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.

وأعلن مسؤول أميركي في 24 أبريل أن الولايات المتحدة شحنت سرا في الأسابيع الأخيرة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها في معركتها ضد القوات الروسية.

ونُقل عن مدير إدارة الشؤون العسكرية الخارجية بوزارة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية قوله الأحد في بيان: “زودت الولايات المتحدة أوكرانيا سرا بصواريخ طويلة المدى، مما أثار قلق ومخاوف المجتمع الدولي”.

وأضاف: “لا يمكن للولايات المتحدة أبدا هزيمة الجيش والشعب الروسي البطل بأي أسلحة حديثة أو دعم عسكري”.

وتتنامى العلاقات العسكرية بين بيونغ يانغ وموسكو، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها بمثابة تصعيد للتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي مجددا الإسراع في تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وبدء محادثات رسمية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، وتوجيه دعوة لها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتواجه القوات الأوكرانية وضعا صعبا في الشرق، وتنتظر تسلم أسلحة أميركية بعد موافقة الكونغرس في 23 أبريل على حزمة مساعدات قيمتها 61 مليار دولار بعد تأخير استمر شهورا.