الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لتسهيل استئناف السفر... إسبانيا تسعى لاعتماد شهادة لمن تلقى لقاح كورونا

21 - يناير - 2021
مطار

مطار

A A A
طباعة المقال

اعلنت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا غونثاليث،، إن إسبانيا تسعى في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل اعتماد شهادة لقاح ضد كورونا من شأنها تسهيل السفر.

وأضافت غونثاليث يوم الخميس لإذاعة RNE: “يجب أن نستعد لاستئناف التنقل.. نحن نسعى في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل اعتماد وإصدار شهادة لقاح ضد فيروس كورونا”.

في سياق متصل لم يستبعد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اعتماد شهادات التطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر على من لم يأخذ اللقاح، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة معمقة.

وفي وقت سابق رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بفكرة اعتماد شهادة تطعيم معترف بها في جميع دول الاتحاد، لكنها أشارت إلى ضرورة دراسة إمكانية أن تمنح هذه الوثيقة حقوقا إضافية لصاحبها، ومنها حق السفر، وذلك بحسب “رويترز”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس الدوما الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الدوما: لا تفاوض مع كييف إلا بعد استسلام غير مشروط
    لتعزيز العلاقات.. جولة لوزير الدفاع الأسترالي إلى هذه البلدان
    اشتباكات في مخيم جنين (أرشيف)
    إصابة 3 فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي في جنين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا و140 جريحا