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لتطهير حقول الألغام.. بريطانيا تزود أوكرانيا بأجهزة للكشف عن المعادن

منذ 38 دقيقة
وزير الدفاع البريطاني بن والاس

وزير الدفاع البريطاني بن والاس

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قالت بريطانيا الجمعة إنها منحت أوكرانيا أكثر من ألف جهاز للكشف عن المعادن و100 من معدات إبطال مفعول القنابل للمساعدة في تطهير حقول الألغام، وذلك في أحدث دعم عسكري تتلقاه كييف في الصراع مع روسيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان “استخدام روسيا للألغام الأرضية واستهداف البنية التحتية المدنية يؤكد القسوة المروعة لغزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وأضاف “ستساعد هذه الحزمة الأخيرة من الدعم البريطاني أوكرانيا على تطهير الأراضي والمباني بأمان بينما تستعيد أراضيها”.

وقالت وزارة الدفاع إن أجهزة الكشف عن المعادن، التي تصنعها شركة فالون الألمانية، يمكن أن تساعد القوات في تأمين الطرق من خلال المساعدة في إزالة مخاطر المتفجرات، بينما يمكن لمعدات إبطال القنابل نزع فتيل الذخائر غير المنفجرة.

وقال والاس أمس الخميس 29\12\2022 إن بريطانيا ستخصص 2.3 مليار جنيه إسترليني “2.77 مليار دولار” مساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2023، وهو ما يعادل المبلغ الذي قدمته هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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