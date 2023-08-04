لتعزيز الاستعداد الدفاعي.. غواصة نوويّة أميركيّة تصل إلى غرب أستراليا

وصلت غواصة نووية تابعة للبحرية الأميركية إلى غرب أستراليا اليوم الجمعة، فيما توطد الحليفتان، كانبيرا وواشنطن، العلاقات الدفاعية وتتأهبان لنقل قدرات الغواصات النووية إلى أستراليا.

وأفاد مسؤولون بوصول غواصة بحرية أميركية من فئة فيرجينيا إلى قاعدة ستيرلينج البحرية الأسترالية، في زيارة مقررة إلى الميناء في إطار دوريات في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وسيخضع ميناء ستيرلينج لتوسعة تصل تكلفتها إلى ثمانية مليارات دولار، ليصبح قاعدة للغواصات النووية الأميركية والبريطانية بحلول 2027 بموجب اتفاقية أوكوس بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتعتزم أستراليا شراء ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية ومزودة بأسلحة تقليدية خلال السنوات العشر المقبلة من الولايات المتحدة، وذلك قبل بناء فئة غواصات نووية جديدة في أستراليا بحلول 2040.

وليس لدى الجيش الأميركي قاعدة في أستراليا، لكنه يزيد من عدد الجنود من أفرع مختلفة لإجراء دوريات هناك. وقال وزراء الدفاع والخارجية من البلدين إن الولايات المتحدة ستملأ المخازن العسكرية بالذخيرة هذا العام وتنشئ مركزًا مشتركًا للمخابرات العام المقبل.

وأضافوا أن الولايات المتحدة ستشارك أيضًا في تحديث عدد من القواعد الجوية في شمال أستراليا وفي إنتاج الصواريخ والتعاون في مجال الفضاء.

وتجري أستراليا والولايات المتحدة مناورتين عسكريتين كبيرتين هذا الشهر، إذ تسعى أستراليا إلى تعزيز استعدادها الدفاعي.

وستنضم سفينتان من البحرية الهندية إلى مناورات مالابار مع الشركاء في الحوار الأمني الرباعي، الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، قبالة الساحل الشرقي لأستراليا يوم الجمعة المقبل.

واختتمت اليوم الجمعة تدريبات تاليسمان سيبر العسكرية المشتركة التي ضمت 34 ألف جندي من 13 دولة. وقال اللفتنانت جنرال جريج بيلتون رئيس العمليات المشتركة إن المناورات “اختبرت قدراتنا المشتركة في العمليات البحرية والبرية والجوية والإلكترونية وفي الفضاء”.