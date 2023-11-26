لتعزيز التعاون الثلاثي.. اجتماع مرتقب بين كوريا الجنوبية والصين واليابان

يجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان في كوريا الجنوبية اليوم الأحد سعيًا لاستئناف التعاون بين الجيران الآسيويين وتمهيد الطريق لقمة ثلاثية.

وبينما تعمل الصين والولايات المتحدة على إصلاح العلاقات المتوترة، بما في ذلك قمة هذا الشهر بين الرئيسين شي جين بينغ وجو بايدن، تشعر بكين بالقلق من أن واشنطن وحلفائها الإقليميين الرئيسيين يعملون على تعزيز شراكتهم الثلاثية.

واتفقت بكين وطوكيو وسول على عقد مؤتمرات قمة كل عام ابتداء من عام 2008 لتعزيز التبادلات الدبلوماسية والاقتصادية، لكن الخطة تعرقلت بسبب الخلافات الثنائية وجائحة كوفيد-19. وكان آخر اجتماع لقادة البلدان الثلاثة في ​​​​عام 2019.

ويجتمع كبار الدبلوماسيين الثلاثة في مدينة بوسان الساحلية، وهو أيضا أول اجتماع من نوعه منذ عام 2019. وفي سبتمبر/ أيلول، اتفق كبار المسؤولين من الدول الثلاث على ترتيب قمة ثلاثية في “أقرب وقت مناسب”.

واجتمع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين على نحو منفصل صباح اليوم الأحد مع نظيريه الياباني يوكو كاميكاوا والصيني وانغ يي.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن بارك وكاميكاوا نددا بإطلاق كوريا الشمالية أول قمر صناعي للتجسس واتفقا على تعزيز الرد على صفقات الأسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو.