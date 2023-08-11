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لتعزيز التعاون الدفاعي.. زيارة مرتقبة لرئيس وزراء أستراليا إلى الفلبين

منذ 17 دقيقة
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أنّه سيزور الفلبين في سبتمبر/ أيلول لبحث التعاون الدفاعي والأمني، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ 20 عامًا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الأسترالي في بيان صدر اليوم الجمعة، أنّ ألبانيزي سيلتقي مع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، في الثامن من سبتمبر/ أيلول، لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن البحري.

وقال ألبانيزي: “شراكتنا مع الفلبين مبنية على (أسس) التعاون الوثيق في مجالي الدفاع والأمن، مما يوطد العلاقات الاقتصادية والصلات الشخصية”.

هذا وناقشت الفلبين وأستراليا تسيير دوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي خلال زيارة وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس في فبراير/ شباط.

وذكر البيان أن ألبانيزي سيسافر في سبتمبر/ أيلول إلى جاكرتا لحضور قمة أستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ثم إلى نيودلهي لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين.

    المصدر :
  • رويترز

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