لتعزيز الردع النووي.. فرنسا تطلق صاروخا باليستيا طويل المدى

أعلنت وزارة الدفاع (الأحد 19-11-2023) أن فرنسا أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى (إم51.3)، تأكيدا على قدراتها فيما يتعلق بالردع النووي.

قالت الوزارة إن الصاروخ، الذي لم يحمل سلاحا نوويا، أُطلق من موقع بيسكاروس لاختبار الصواريخ التابع للجيش الفرنسي في جنوب غرب فرنسا وسقط في شمال المحيط الأطلسي، “على بعد مئات الكيلومترات من أي خط ساحلي”. ولم تخض في التفاصيل.

وأضافت الوزارة في بيان “أتاحت التجربة التأكد من حدوث تحسن كبير في (قدرات) الصاروخ الذي سيسهم في تعزيز المصداقية الدائمة للردع البحري الفرنسي في العقود المقبلة”.

وتابعت أن الحفاظ على المصداقية التشغيلية للأسلحة النووية الفرنسية مطلوب في ظل الوضع الدولي الحالي.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مرارا وتكرارا من أنه سيكون على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن بلاده.

والصاروخ (إم51.3) نسخة مطورة من (إم51)، وهو صاروخ باليستي استراتيجي ثلاثي المراحل مصمم للإطلاق من غواصات البحرية الفرنسية. واختبرت فرنسا الصاروخ (إم51) لأول مرة من قاعدة أرضية عام 2006، ومن غواصة في 2010، وهو العام الذي شهد تشغيله.

وتطور شركة الطيران أريان جروب الصاروخ الجديد المتوقع أن يدخل الخدمة في حدود عام 2025. والشركة مشروع مشترك بين إيرباص ومجموعة سافران الفرنسية لصناعة معدات الدفاع.