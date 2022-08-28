لتعزيز العلاقات.. جولة لوزير الدفاع الأسترالي إلى هذه البلدان

قال ريتشارد مارليس وزير الدفاع الأسترالي اليوم الواقع في 28 آب 2022 إنه يسعى إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا خلال زياراته للشركاء الأوروبيين هذا الأسبوع، مضيفا أن الحرب في أوكرانيا زادت من أهمية التعاون مع الدول المتشابهة في أسلوب التفكير.

وستكون الجولة، التي ستمتد من 29 أغسطس آب إلى الأول من سبتمبر أيلول، هي الأولى لمارليس منذ فوز حزب العمال المنتمي ليسار الوسط في الانتخابات العامة في مايو أيار.

وقالت الحكومة إن زيارة فرنسا ستساعد في “استعادة وتجديد” العلاقات الثنائية، واصفة باريس بأنها من “أقدم شركاء أستراليا وأكثرهم قوة”.

وتوصلت أستراليا في يونيو حزيران إلى تسوية بقيمة 555 مليون يورو (553 مليون دولار) مع مجموعة لبناء السفن تابعة للبحرية الفرنسية بشأن إلغاء صفقة غواصات بمليارات الدولارات العام الماضي.

وقالت الحكومة إن مارليس سيشارك خلال جولته الأوروبية في مائدة مستديرة مع ممثلي الصناعات الدفاعية الألمانية، كما سيتفقد أحواض بناء السفن في بريطانيا.

وقال مارليس “علاقتنا مع المملكة المتحدة تاريخية وتقوم على المنفعة المتبادلة، وتنعكس من خلال التزامنا المستمر (باتفاق) أوكوس (الأمني)”.

وأضاف “تأتي زيارتي إلى أوروبا في وقت تبرز فيه الحرب في أوكرانيا ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء المتشابهين في التفكير، في كل من أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي”.