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لتعزيز تواجدها العالمي.. شركة الطائرات الصينية كوماك تستهدف السوق السعودية

منذ 25 دقيقة
شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) - تعبيرية

شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) - تعبيرية

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تسعى شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) لتكون السعودية نقطة انطلاق لطموحها للتوسع دوليا مع تكثيف الشركة المملوكة للدولة جهودها لبيع طائرات في الخارج ودخول سوق طائرات الركاب التي تهيمن عليها شركات تصنيع غربية.

وزار دونغفينغ هي رئيس كوماك السعودية للمرة الأولى هذا الأسبوع بعد أن رحب بوفد سعودي في منشآت للشركة في شنغهاي في فبراير شباط في ظل تزايد العلاقات بين الدولتين.

وقال رئيس كوماك في مؤتمر للطيران في الرياض يوم الثلاثاء “لدى كوماك رؤية لتحسين التواصل العالمي والتنوع من خلال المساهمة في تطوير النقل الجوي في السعودية”.

لكن مصادر في قطاع الطيران حذرت من أن كوماك لا تزال بعيدة عن التوسع دوليا خاصة دون الحصول على شهادات أساسية للجودة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودون تصنيع طائرات أكثر كفاءة.

وتحلق طائرات كوماك بالأساس في الصين فقط تقريبا وضمن أسطول شركة طيران إندونيسية واحدة. وتبحث الشركة التي تأسست في 2008 عن عملاء دوليين.

    المصدر :
  • رويترز

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