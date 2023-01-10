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لتعزيز دفاعاتها.. كندا تشتري 88 مقاتلة "إف-35"

منذ 11 دقيقة
طائرة إف 35

طائرة إف 35

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أعلنت كندا، شراء 88 مقاتلة أمريكية “إف-35” لتجديد أسطولها، مقابل 19 مليار دولار كندي (13,2 مليار يورو)، وهو أكبر استثمار منذ 30 عاما.

وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند خلال مؤتمر صحفي “يكتسب هذا المشروع أهمية كبرى في الوقت الذي تخيم على عالمنا الشكوك مع الهجوم الروسي غير المشروع وغير المبرر لأوكرانيا ومواقف الصين الحازمة بشكل متزايد في منطقة الهندي والهادئ”.

وأضافت “حان الوقت لضمان الدفاع عن بلدنا بما في ذلك منطقة القطب الشمالي”.

وينص الاتفاق المبرم مع واشنطن ومجموعتي “لوكهيد مارتن” و”برات اند ويتني” الأمريكيتين على تسليم أولى الطائرات في العام 2026 والأسطول بأكمله بين العامين 2032 و2034.

وفي الأشهر الأخيرة، وقعت دول أخرى مثل ألمانيا وسويسرا عقودا لشراء طائرات “إف-35” التي تعتبر المقاتلة الأعلى أداء حاليا.

وغالبا ما تشتري كندا معدات عسكرية أمريكية مما يتيح لها أن تكون منسجمة مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي والمنظمة الدفاعية في أميركا الشمالية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وعد في 2015 لدى وصوله إلى السلطة بعدم شراء مقاتلات اف-35 الأمريكية الصنع بسبب سعرها المرتفع.

وعن ذلك، قالت أنيتا أناند الإثنين “أؤكد أن كندا تشتري أفضل مقاتلة في السوق بأفضل سعر”.

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