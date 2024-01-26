لتعميق الحوار مع أميركا.. لقاء مرتقب بين وزير خارجية الصين وسوليفان

يجتمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في بانكوك اليوم الجمعة وغدًا السبت، في ضوء التزام زعيمي البلدين بتعميق الحوار بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية عن الاجتماع في بيان منفصل.

ويأتي الاجتماع بعد ما يزيد قليلًا عن شهرين من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، لمدة أربع ساعات تقريبًا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك)، في سان فرانسيسكو.

واتفق بايدن وشي على فتح خط رئاسي ساخن واستئناف الاتصالات بين الجيشين، لكنهما ظلا على خلاف بشأن تايوان.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان: “يمثل الاجتماع استمرارًا لالتزام الجانبين في قمة وودسايد في نوفمبر 2023 بين الرئيس بايدن والرئيس شي بالإبقاء على التواصل الاستراتيجي وإدارة العلاقة بشكل مسؤول”.

وأضافت أن سوليفان، الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى بايدن، سيجتمع أيضًا مع رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين ونائب رئيس الوزراء بارنبري باهيدا نوكارا.

وقالت واتسون: “في هذه الاجتماعات، سيؤكد السيد سوليفان من جديد أهمية معاهدة التحالف والشراكة بين الولايات المتحدة وتايلاند، وسيناقش فرص تعزيز التعاون في مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية”.