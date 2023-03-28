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لتورطهم في تجارة الكبتاغون... عقوبات اميركية وبريطانية على أشخاص مرتبطين بالنظام السوري

منذ 7 دقائق
علما اميركا وبريطانيا

علما اميركا وبريطانيا

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فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أشخاص مرتبطين بالنظام في سوريا لتورطهم في تجارة الكبتاغون.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن أصدرت عقوبات مرتبطة بسوريا، تستهدف 6 أشخاص وشركتين، وذكر البيان تحديداً أربعة من حلفاء عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وثلاثة من اللبنانيين الضالعين في الأمر.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات على سوريا تشمل منتجين ومصدرين للكبتاغون. وذكرت الوزارة أن سوريا أصبحت تضطلع بدور عالمي كبير في إنتاج مخدر الكبتاغون والذي يتم تهريب معظمه عبر لبنان.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن بعض مهربي المخدرات اللبنانيين، الذين لهم صلات مع ميليشيا حزب الله، يضطلعون بدور مهم لتسهيل تصدير هذا المخدر.

بدورها أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري.

    المصدر :
  • العربية

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