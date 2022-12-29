لتوريطها في حربها.. كييف تتهم موسكو بإسقاط صاروخ في بيلاروسيا

اتّهمت أوكرانيا اليوم الخميس، روسيا بإسقاط صاروخ في بيلاروسيا، من أجل تصعيد التوتر بين كييف ومينسك، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة في وقت سابق اليوم، إسقاط صاروخ أوكراني مضاد للطائرات.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن كييف “لا تستبعد استفزازًا متعمدًا” من روسيا “لتوريط بيلاروسيا في حربها”.

الوزارة قالت في بيان إنّ “الجانب الأوكراني لا يستبعد استفزازًا متعمدًا من الدولة الإرهابية الروسية التي رسمت هذا المسار لصواريخها العابرة بهدف التسبب باعتراضها في المجال الجوي فوق أراضي بيلاروسيا”، مبدية “استعدادها” للمشاركة في تحقيق حول ظروف وقوع هذا “الحادث”.

هذا وقد أفادت وزارة الخارجية في روسيا البيضاء أنّها استدعت السفير الأوكراني للاحتجاج، بعد أن قالت إنها أسقطت صاروخ دفاع جوي أوكراني فوق أراضيها.

المتحدث باسم الوزارة أناتولي جلاز قال: “طلبنا بأن تقوم أوكرانيا بتحقيق شامل في كل الملابسات المتعلقة بإطلاق الصاروخ ومحاسبة المسؤولين عن ذلك واتخاذ إجراءات شاملة لمنع تكرار مثل تلك الوقائع في المستقبل. (تكرار ذلك) قد يؤدي إلى تبعات كارثية للجميع”.

فيما قالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء إن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخًا أوكرانيًا من طراز إس-300 صباح اليوم الخميس، خلال واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية الروسية ضد أوكرانيا منذ بدء الحرب.